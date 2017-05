Bratislava e Praga chiedono controlli più lievi alla frontiera per i turisti che vanno in Croazia I ministri degli Interni slovacco e ceco, che si sono incontrati mercoledì a Praga, chiedono una attenuazione dei controlli di frontiera tra la Croazia e i paesi confinanti appartenenti all’area Schengen, dunque Austria, Slovenia e Ungheria. Robert Kalinak e Milan Chovanec citano gli inconvenienti per le lunghe code e ore di attesa che i turisti cechi e slovacchi sono costretti a sopportare mentre si dirigono verso “il mare di casa” e avvertono che al più presto informeranno di questa richiesta i colleghi ministri degli Stati membri dell’Unione europea. Lo scrive Sputnik News che riporta una informazione di Ceske noviny ricordando che dal 7 aprile scorso sono stati rafforzati i controlli per chi entra ed esce dalla zona Schengen, anche da un altro paese membro dell’UE. (Red) –

