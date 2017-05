Praga, cinquanta volte Dolomiti: scorci mozzafiato del “cuore di pietra del mondo” Si è inaugurata il 3 maggio presso la Galerie Novoměstské radnice a Praga la mostra “Dolomiti – il cuore di pietra del mondo”, un’esposizione di cinquanta fotografie dellìaltoatesino Georg Tappeiner che resterà aperta al pubblico fino al 28 maggio 2017. Insieme all’autore erano presenti all’evento l’Ambasciatore italiano a Praga Aldo Amati, il caporedattore di National Geographic Cechia, Tomas Turecek, e in rappresentanza della Fondazione Dolomiti UNESCO la presidente Mariagrazia Santoro, il vicepresidente Mauro Gilmozzi e la direttrice Marcella Morandini. Presente in sala anche il direttore dell’Istituto Italiano di Cultura, patrocinatore dell’evento, Giovanni Sciola. «Le Dolomiti sono una specie di appendice ceca per gli abitanti di questo Paese, rappresentano l’alternativa ‘nobile’ a posti più alla mano dove sciare o scalare», ha dichiarato l’Ambasciatore Amati. «Non vi è abitante boemo che non conosca le nostre montagne più belle che costituiscono una meta usuale per migliaia di appassionati dei paesaggi mozzafiato».

Qui e sotto due immagini in mostra La mostra è frutto della collaborazione tra la Fondazione Dolomiti UNESCO, l’Ambasciata d’Italia a Praga e National Geographic Cechia. Un’esposizione per rendere omaggio alle Dolomiti con una galleria di scatti che accompagnano il visitatore in un’escursione attraverso vette, valli e laghi d’altura che nel 2009 l’UNESCO ha inserito nella “Lista del patrimonio mondiale” in virtù della straordinaria bellezza e dell’unicità del paesaggio. Immagini in grado di sprigionare una forza arcaica e capaci anche di immortalare il fugace corso delle meteore che con il loro lampo rischiarano le monumentali pareti delle Dolomiti. Georg Tappeiner è nato a Merano nel 1964. Ha trascorso dieci anni a Londra lavorando come fotografo pubblicitario, stabilendosi successivamente a Milano. Dal 2005 esplora le Dolomiti per catturarne la magia dello spettacolo naturale. I suoi scatti sono stati pubblicati su numerose riviste tra cui l’edizione italiana di “Geo” e quella tedesca di “National Geographic”. Da diversi anni collabora con la , il cui compito è garantire una gestione efficace del bene seriale, favorirne lo sviluppo sostenibile e promuovere la collaborazione tra gli enti territoriali che amministrano il proprio territorio secondo diversi ordinamenti. — Dove: Galerie Novoměstské radnice, Praga 2

Orari: martedì-domenica ore 10 – 18 fino al 28/5/2017

Ingresso alla galleria: 60 Kč, ridotto 40 Kč, famiglie 130 Kč

Info: | Facebook

