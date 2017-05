Eurovea: più appartamenti, uffici e aree commerciali. E il primo grattacielo della capitale

La società di sviluppo immobiliare J&T Real Estate di espansione del complesso Eurovea a Bratislava in direzione del ponte Apollo, a est del centro storico. Il piano includerà il primo vero e proprio grattacielo a Bratislava, un edificio ad uso residenziale di 46 piani per un’altezza complessiva di 168 metri. Altri 25.000 metri quadrati si aggiungeranno alla superficie del centro commerciale Eurovea, che sarà ampliato dagli attuali 59.000 a 84.000 metri quadrati.

Si aggiungeranno poi al complesso 487 appartamenti, 40.300 metri quadrati di uffici in due edifici, 2.200 nuovi posti auto e sei sale cinematografiche. Sarà estesa anche la passeggiata lungo il Danubio, e verrà costruita una nuova linea di tram che da piazza Safarikovo passerà per per strade Pribinova e Kosicka fino al quartiere di Ruzinov.

L’espansione, che sarà in parte finanziata con un prestito obbligazionario di 100 milioni di euro lanciato di recente, dovrebbe essere completata alla fine del 2019.

Immagini: J&T Real Estate