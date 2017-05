L’acciaieria US Steel Kosice si avvia a diventare cinese È stato confermato martedì dall’incaricato d’affari dell’ambasciata cinese in Slovacchia che l’acciaieria di Kosice, oggi di proprietà del conglomerato americano United States Steel, sarà comprata . Vengono così consolidate ufficialmente le voci sempre più insistenti che davano il gruppo di Shijiazhuang come prossimo titolare – per una cifra, si dice, di 1,4 miliardi di euro – di uno dei maggiori complessi industriali in Slovacchia. Le dichiarazioni dell’ambasciata lasciano immaginare che all’acquisto della He Steel potrebbero presto seguire altri investimenti cinesi nel Paese. Ora i cinesi dovranno investire per l’ammodernamento dell’impianto slovacco, uno dei più grandi dell’intera regione centro-orientale dell’Europa. Il governo, dal canto suo, vuole essere certo che venga salvaguardata l’occupazione in un’azienda che solo direttamente impiega oltre 11 mila persone ed è tra i primi datori di lavoro in Slovacchia. L’acciaieria ha registrato nel 2016 un utile netto di 270,5 milioni di euro, quasi quattro volte i 43 milioni del 2015 e il profitto più alto dal 2008, malgrado una diminuzione del 3% nelle vendite, che si sono assestate a 2,017 miliardi di euro. US Steel ha deciso di concentrarsi maggiormente sulle sue acciaierie negli Stati Uniti, forse anche esortata a ritornare alle basi del proprio business dalla politica “America First” del presidente Trump che vuole penalizzare le aziende americane che producono all’estero, incentivandole piuttosto a investire negli Usa. (Red) –

