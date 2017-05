Progetto slovacco di giardino urbano al Festival dei depuratori di Milano L’Ambasciata della Repubblica Slovacca in Italia parteciperà alla terza edizione del Festival Internazionale dei Depuratori che si terrà dal 6 al 8 maggio 2017 presso il Depuratore di Milano Nosedo e il Depuratore di Milano San Rocco. L‘evento è organizzato dall‘Associazione Culturale „Arte da mangiare mangiare arte“ con lo scopo di promuovere le iniziative culturali a favore della tutela del pianeta e dell‘ambiente. Nell’ambito della Giornata dedicata alla cittadinanza, al territorio e alle relazioni internazionali, domenica 7 maggio 2017 dalle 10:30 nella Sala Conferenze del Depuratore di Milano Nosedo (Via San Dionigi 90, Milano) si terrà la presentazione della giovane ricercatrice slovacca dott.ssa Boglárka Ivanegová che presenterà al pubblico „ “ – Il giardino multifunzionale sul tetto. Innovazione dalla Slovacchia (2014-2015) di cui è l’ideatrice. Il giardino “Sotto la Piramide” non solo è stato il primo giardino urbano slovacco situato sul tetto, ma anche una dimostrazione pratica e innovativa dei benefici della pianificazione partecipativa, dell’impegno civico locale e del giardinaggio urbano. Oltre ai fiori e alla frutta nel giardino fiorivano anche i rapporti umani e l’interesse attivo verso l’ambiente naturale e l’ecologia. Nel giardino sono stati organizzati vari eventi culturali e incontri didattici, vi erano attivi più di 70 giardinieri ed è stato visitato da più di 30.000 persone. La co-fondatrice del progetto introdurrà il concetto del giardino come uno strumento di innovazione urbana multilivello per un futuro sostenibile. Sul sito www.artedamangiare.it il dei tre giorni del festival ( ). (Red) –

