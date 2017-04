La Slovacchia turistica: il Castello di Bojnice Questo castello è stato per molti secoli proprietà di re e e delle più famose famiglie nobili ungheresi. Sul basamento di travertino aibordi del villaggio omonimo, sul luogo di un precedente castello medievale, la famiglia Pálffy ordinò una ricostruzione completa del sito nel XVII secolo che dette al castello di Bojnice castello il suo aspetto romantico attuale. In seguito il conte Ján Pálffy rivide ulteriormente la struttura alla fine del XIX secolo avvalendosi dell’aiuto dell’architetto Hubert di Budapest e seguendo il modello dei castelli francesi della Loira. La tipica immagine romantica del castello è arricchita dai tetti spioventi, dalla cappella e le torri appuntite. Oggi è uno dei castelli più visitati in Slovacchia, una popolarità che ha attrirato diversi registi internazionali. Qui sono state girate un certo numero di pellicole fantasy e ispirate a fiabe. Ad esenpio Fantaghirò, il film (poi divenuto una serie) del 1991 di Lamberto Bava con Alessandra Martines, Mario Adorf e Kim Rossi Stuart. Il castello ospite un festival annuale di streghe e vampiri e nei sotterranei il grande complesso di grotte affascina i visitatori durante le visite guidate […continua…] –

