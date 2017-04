Sabato incontro ad Ivanka (Bratislava) di membri e simpatizzanti del Gruppo Alpini Slovacchia Sabato 29 aprile si terrà ad Ivanka, località vicina all’aeroporto di Bratislava, un incontro del Gruppo Alpini Slovacchia. Il comune di Ivanka è stato scelto perché vicino alla capitale e perché lì nel 1919 precipitò l’aereo che trasportava Milan Rastislav Stefanik, uno dei “fondatori della Patria”. A bordo del Caproni italiano anche tre militari del Regno d’Italia. Ad Ivanka si trova un monumento sul luogo dell’incidente ed un piccolo museo dedicato a Stefanik nel centro della cittadina. Punto di ritrovo è presso l’ alle ore 10.30-11.00, dove si svolgerà, nella saletta dedicata al generale, l’incontro degli iscritti e dei simpatizzanti. Nell’occasione sarà reso omaggio anche al monumento a Stefanik. L’incontro è finalizzato a conoscere di persona molti che finora hanno corrisposto da lontano e per scambare idee e proposte per sviluppare iniziative comuni. Si parlerà anche della partecipazione del Gruppo Slovacchia alla prossima Adinata Nazionale degli Alpini prevista a Treviso il 13 e 14 maggio. Per informazioni contattare:

Alessandro Zazzeron, +421 908 757074, azazzeron@gmail.com

Marco Eugerio, +421 907 713397, me.mi@libero.it (Red) Facebook

