Il governo approva programma di stabilità e piano anti-evasione

Il disavanzo pubblico, ha detto ieri il ministro delle Finanze, potrebbe scendere quest'anno anche sotto al limite dell'1,29% del PIL approvato nel bilancio dello Stato per il 2017. Considerando gli sviluppi visti in questi primi mesi dell'anno, Peter Kazimir (Smer-SD) ha detto che si può superare l'obiettivo fissato e portare il disavanzo sotto al livello previsto, intorno all'1,24% del PIL. E dall'anno prossimo potremmo anche arrivare vicino a un bilancio in pareggio, ha affermato il ministro, sottolineando che questo è un obiettivo anche superiore ai requisiti minimi e agli impegni assunti dalla Slovacchia quando è entrata nell'area euro. «Siamo fortemente impegnati per un bilancio in pareggio», ha detto. Kazimir ha parlato ai giornalisti dopo l'approvazione da parte del consiglio dei ministri di un programma di stabilità che ha lasciato l'obiettivo di disavanzo invariato per quest'anno invariato ma che prevede ridursi il deficit 2018 fino allo 0,5% del PIL. Inoltre, il governo ha anche dato luce verde ad un piano d'azione per contrastare l'evasione fiscale, per continuare sul solco delle misure prese a partire dal 2012, che hanno portato nelle casse dello Stato, ha detto Kazimir 2,6 miliardi di euro. Tra le nuove misure vi sono la connessione dei registri di cassa virtuale con l'Amministrazione Finanziaria mediante connessione online, che consente all'autorità fiscale di controllare le transazioni. Per sostenere l'uso dei registratori di cassa virtuali è stata tolta la soglia di un massimo di 3.000 ricevute al mese. Il piano d'azione contiene nel suo complesso 21 diverse misure inclusa la creazione di un unico centro analitico, la categorizzazione interna degli enti soggetti passivi in ​​base alla loro affidabilità e il ritiro della licenza di ente commerciale in caso di ripetute violazioni delle norme contabili. (Red, fonti varie)

