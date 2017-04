Primo caso di morbillo in Slovacchia, è un italiano studente a Kosice È stato segnalato nei giorni scorsi il primo caso di morbillo in Slovacchia. Si tratta di un giovane italiano che studia a Kosice, ha lunedì, che era stato ricoverato all’ospedale universitario di Kosice all’inizio di aprile con febbre alta, eruzione cutanea e problemi al fegato. Il ragazzo, che ha 25 anni, ricoverato il 7 aprile, è stato rilasciato dall’ospedale il 18 aprile. Secondo i sanitari il paziente, che non aveva la vaccinazione contro il morbillo, lo ha probabilmente importato dalla Serbia, dove era rimasto alcuni giorni alla fine di marzo. Il capo dell’Autorità sanitaria pubblica Jan Mikas ha sottolineato che i medici di Kosice hanno trattato il paziente in modo da evitare in ogni modo la diffusione del morbo e prevenire una potenziale epidemia e le persone con cui l’infettato è entrato in contatto in Slovacchia sono tenute sotto osservazione. Epidemia di cui la stessa autorità aveva avvertito il mese scorso che sarebbe potenzialmente possibile in Slovacchia, dopo che in diversi paesi d’Europa, tra cui l’Italia che è in cima alla lista, si sono segnati migliaia di casi negli ultimi mesi. A preoccupare le autorità slovacche era il calo del tasso di vaccinazione anche in Slovacchia, seguendo un trend ormai europeo e mondiale, sceso negli ultimi anni dal 99 a circa il 95%, soglia minima raccomandata dall’OMS. Ora c’è la rincorsa a vaccinarsi contro il morbillo anche da parte di coloro che finora hanno rifiutato di farlo, scrive Sme, e al momento la statale Vseobecna Zdravotna Poistovna (VsZP) e la privata Union coprono il costo del vaccino per i ritardatari, anche se in un primo momento avevano rifiutato di farlo. L’altra assicurazione privata, Dovera, ha garantito la copertura solo per le vaccinazioni dei bambini. È necessario, secondo l’OMS, avere una copertura immunitaria almeno pari al 95% della popolazione per poter avere una “immunità mandria”, ovvero una difesa sufficiente a evitare la diffusione del morbo. L’ultimo caso di malattia registrato in Slovacchia risale al 2012 (Red) –

Foto jaytaix CC0 Facebook

Twitter

Pinterest

LinkedIn

E-mail

Google

Correlati Ministro considera l’obbligo di pubblicazione dei salari sugli annunci di lavoro ZSSK annuncia forti investimenti nei prossimi anni per il rilancio del trasporto ferroviario »