Chi erano i migranti nell’antica Roma? A lungo Roma fu meta di persone attratte dalle possibilità offerte dalla grande Capitale durante l’epoca imperiale; ma fu anche la destinazione di schiavi “importati” nella città. Molti studi si sono soffermati sui flussi migratori che interessarono l’intero territorio dell’Impero Romano; ma uno studio pubblicato l’anno scorso dalle pagine di cerca di guardare a questo fenomeno un po’ più “da vicino”. Kristina Killgrove della University of West Florida e Janet Montgomery della britannica Durham University hanno, infatti, lavorato su 105 scheletri provenienti da due cimiteri romani che furono utilizzati come luogo di sepoltura tra il I e il III secolo d. C., rispettivamente collocati nelle zone di Casal Bertone e in località Castellaccio Europarco. In particolare, hanno misurato le proporzioni degli isotopi di stronzio, ossigeno e carbonio nei denti degli scheletri per determinarne l’origine geografica e la dieta seguita. A seconda della regione, infatti, si trovano diverse distribuzioni di isotopi di stronzio e ossigeno: differenti combinazioni riscontrabili in alcune caratteristiche dell’organismo di chi proviene da tali regioni o ci ha vissuto durante una fase della propria vita. Così è stato possibile leggere, tra le ossa, i dettagli della vita di questi uomini morti 2000 anni fa: otto tra gli scheletri, infatti, hanno rivelato di essere nati altrove, presumibilmente alcuni in Nord Africa, altri nelle regioni alpine. Gli individui erano prevalentemente bambini e uomini, sepolti in una necropoli di questo tipo perché probabilmente molto poveri o addirittura schiavi. Gli studiosi hanno osservato un drastico cambiamento nella dieta dei migranti, verosimilmente coincidente con il momento in cui si trasferirono a Roma e dovettero adattarsi alla cucina locale, a base di grano, legumi, carne e pesce. Adesso, concludono, non resta che aspettare future indagini sul DNA per fornire maggiori informazioni sui flussi migratori diretti a Roma. (Fonte ) –

