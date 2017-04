L’ambasciatore slovacco Lubomir Rehak vince il premio European Diplomat of the Year

L’Ambasciatore slovacco nel Regno Unito, Ľubomír Rehák, ha vinto il premio European Diplomat of the Year, conferitogli lunedì 24 aprile dalla rivista Diplomat con sede a Londra. Secondo quanto ha diffuso l’ufficio stampa del ministero degli Affari esteri ed Europei slovacco, il diplomatico ha dichiarato di recepire il riconoscimento «non solo come un apprezzamento del mio lavoro, ma anche di tutte le attività dell’intera Ambasciata slovacca a Londra». Credo, ha proseguito Rehák, che il premio rifletta «una valutazione positiva della Presidenza slovacca del Consiglio dell’UE nella seconda metà del 2016, che è stata molto impegnativa per Londra soprattutto dopo la decisione del Regno Unito di lasciare l’UE» col referendum del giugno scorso.

Sincere thanks to all those congratulating me on the London's European Diplomat of the Year 2017 Award presented yday.Very proud&honoured! — Ľubomír REHÁK🇸🇰 (@RehakLubomir)

Il premio European Diplomat of the Year è assegnato in dieci categorie, con i voti di oltre 20.000 membri di corpi diplomatici delle oltre 180 missioni diplomatiche a Londra. Rehák è stato nominato nel 2015 ambasciatore straordinario e plenipotenziario presso la Corte di San Giacomo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

(Red)

–

Foto FB/SLOVAKIAinUK