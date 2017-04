Nuovi orari per la movida a Bratislava. Locali chiusi a mezzanotte

Il consiglio comunale della Città Vecchia di Bratislava ha approvato il nuovo regolamento che disciplina gli orari di apertura e chiusura di ristoranti e bar nel centro storico della capitale slovacca. Se fino ad ora gran parte dei locali potevano anche tenere aperto fino al mattino, a partire dal 15 maggio dovranno rispettare degli orari di chiusura più rigidi, e possono rimanere aperti per tutta la settimana fino alla mezzanotte. Discoteche e locali notturni dovranno chiudere dalla domenica al giovedì non oltre l’una del mattino, e nel fine settimana non oltre le quattro. Vinoteche, birrerie e bar possono rimanere aperti fino a mezzanotte, e dal giovedì al sabato fino all’una. Le terrazze saranno chiuse alle dieci di sera, ma resteranno aperte fino a mezzanotte se si trovano nel centro storico. Sono vietati rumori intensi che possono disturbare i vicini e pattuglie di polizia municipale saranno in giro per vigilare il rispetto del regolamento. I nomi dei locali che non rispettano le nuove norme saranno resi pubblici.

Da alcuni anni si discute della necessità di regolare gli orari di apertura dei locali per proteggere i residenti del centro storico, ma senza danneggiare il turismo nella capitale. Una precedente proposta, che prevedeva la chiusura alle dieci di sera per ristoranti, bar, caffetterie e locali notturni nel centro di Bratislava, aveva provocato forti proteste da molti locali e un’ondata di critiche da varie figure pubbliche e cittadini. Anche ora diversi consiglieri di Stare Mesto ritengono che il provvedimento sarà un duro colpo per il turismo in città. «l turisti portano soldi tutta la settimana e la tassa di soggiorno si applica ogni giorno, quindi ha il diritto di divertirsi ogni giorno», dice la consigliera e responsabile della Commissione per il Turismo di Bratislava Soňa Svoreňová.

(Red)

–

Foto cc-by