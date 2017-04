Domani a Bratislava i tassisti in strada contro Uber & Co. Domani 26 aprile il traffico sulle strade di Bratislava è minacciato di un blocco in diverse zone per la protesta dei taxi contro Uber inscenata con l’iniziativa . I tassisti vogliono esprimere così il loro disappunto per l’inazione delle autorità di Bratislava contro l’attività delle applicazioni come Uber o Taxify che gestiscono i servizi di vetture con conducente e che sono considerati, come in molte parti d’Europa e non solo, una minaccia per la loro sopravvivenza. La manifestazione era stata minacciata durante un sit-in di protesta davanti al consiglio comunale della capitale l’11 aprile scorso. I tassisti dicono che le auto con conducente fanno loro una concorrenza sleale, poiché i loro autisti non dispongono di licenza, le loro auto non sono contrassegnate come taxi e non dispongono di tassametri. Proprio per questa ragione sono in grado di offrire tariffe più basse dei taxi ufficiali. Domani la protesta dei taxi partirà alle 9:00 dal centro commerciale Danubia a Petržalka e attraverserà la città verso il centro commerciale Bory Mall nel sobborgo di Lamač. Tutto il percorso sarà fatto alla velocità più bassa possibile, e solo nella corsia di destra, assicurando di non volere bloccare del tutto il traffico, cosa che potrebbe loro alienare il favore della gente. Se le autorità locali e le istituzioni nazionali non prendono provvedimenti contro chi, dicono, viola la legge, i tassisti hanno già promesso di intensificare la protesta e arrivare forse a veri e propri blocchi del traffico. Il ministero dei Trasporti dice che la legge non gli consente di intervenire, e tocca alla città regolare la questione. Il consiglio comunale, dal canto suo, afferma di non avere modo di fermare o individuare le auto dei servizi di condivisione, perché la polizia municipale non è in grado di riconoscere tali vetture, che non hanno segnali o adesivi visibili. (Red) –

Foto CC-BY

Foto FB/StopUberSvk Facebook

Twitter

Pinterest

LinkedIn

E-mail

Google

Correlati Crescono i trasporti in Europa, soprattutto quelli su gomma. In Slovacchia +9% »