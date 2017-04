Ferrovie Italiane al Rail Forum di Bratislava

La 13esima edizione dell’evento che si è svolto a Bratislava in marzo ha trattato del trasporto ferroviario in Europa come uno dei settori essenziali per la strategia di trasporto all’interno dell’Unione europea e importante soprattutto per la sua sostenibilità ambientale se confrontata con altri mezzi di trasporto. In particolare l’appuntamento internazionale di Bratislava si è occupato della necessità di sviluppo e modernizzazione della rete di infrastrutture ferroviarie negli Stati membri entrati nell’UE dopo il 2004, focalizzando l’attenzione sulla riduzione delle disparità con l’Europa occidentale soprattutto nel campo dei parametri tecnici, velocità e qualità dei veicoli e delle infrastrutture, e sulle opportunità di finanziamento per affrontare le sfide del settore e renderlo competitivo.

Tra le presenze di prestigio e le molte Istituzioni presenti all’evento, ha partecipato al forum anche Ferrovie dello Stato Italiane SpA nel ruolo di speaker. L’intervento di con Nino Cingolani di FS è stato incentrato sul ruolo delle tecnologie informatiche nell’era della digitalizzazione e come queste tecnologie possono migliorare da un lato i servizi ai passeggeri e dall’altro migliorare i processi manutentivi dei treni e della rete ferroviaria a beneficio della sicurezza e del miglior utilizzo degli assets ferroviari. Nel corso dell’evento Ferrovie dello Stato ha avuto la possibilità di scambiare con le istituzioni e con i molti operatori economici presenti esperienze e opinioni sui programmi di investimento in programma nel Paese e come sviluppare in prospettiva ambiti di cooperazione nel settore del materiale rotabile, dello sviluppo delle stazioni e delle tecnologie dove Ferrovie dello Stato è in grado di offrire proposte e soluzioni allineate ai migliori standard mondiali.

