Aumentano le retribuzioni di chi è andato in pensione prima del 2004 Gli slovacchi che sono andati in pensione prima del 1° gennaio 2004 godranno di un aumento delle loro retribuzioni dopo che il governo ha approvato mercoledì scorso un progetto di emendamento sulle assicurazioni sociali che dal gennaio del 2018 alza il loro mensile di circa 45 euro, e altri aumenti sono previsti nel 2019 e 2020, entrambi di 46 euro ciascuno. La proposta redatta dal ministero del Lavoro, Affari Sociali e Famiglia, scrive Tasr, intende porre rimedio a pensioni di importi molto inferiori a quelle ricevute dalle persone che sono andate in pensione dopo il 1° gennaio 2004. L’aumento dovrebbe applicarsi a circa 88.400 persone. Anche le pensioni dei cosiddetti “pensionati socialisti”, ovvero coloro che sono entrati in regime pensionistico prima del 30 settembre 1988, le cui pensioni erano calcolate con la busta paga media di almeno SKK 2.333 (€ 77,44). Le loro pensioni dovrebbero crescere di 25,50 euro al mese, un provvedimento che dovrebbe riguardare circa 12.900 pensionati nel 2018, 10.500 nel 2019 e 8.400 nel 2020. Il costo dell’emendamento sarà di circa 50 milioni di euro nel 2018, altri 47 milioni nel 2019 e 45 milioni nel 2020. (Red) –

