HN: spese inutili per gli stipendi dei sindaci di villaggi minuscoli Il quotidiano Hospodarske Noviny ha scritto in un articolo la scorsa settimana che la popolazione media dei comuni in Slovacchia è di appena 1.853 abitanti, mentre in Austria è di oltre 4mila, mentre in UE i comuni hanno in media più di 6mila abitanti, secondo i dati Eurostat. Ciò significa che in Slovacchia ci sono almeno 3,5 sindaci per una popolazione che in altre parti dell'Unione europea sono gestite da un unico comune. Il giornale suggerisce che si dovrebbero unire diversi piccoli comuni per creare amministrazioni più sostenibili, dato che come ha evidenziato il deputato indipendente Miroslav Beblavy, nei villaggi con meno di 500 abitanti gli stipendi dei sindaci e dei consiglieri, per non parlare del personale comunale, inghiottono gran parte dei bilanci comunali. Il quotidiano sottolinea che ci sono casi al limite dell'assurdo, come quello del villaggio di Chorvatsky Grob, nei pressi di Bratislava, che è diviso da una strada in due parti altrettanto forti: il vecchio borgo da una parte e dall'altra il borgo più nuovo di Cierna Voda. Entrambi i "consigli comunali" hanno cinque membri, e spesso le sedute del consiglio si concludono con un nulla di fatto. I consiglieri sarebbero disposti a fare un passo verso l'unione dei due villaggi, ma la legge, scrive il giornale, lo consente soltanto se dalla fusione nasce un comune di almeno 3.000 abitanti. Chorvatsky Grob al momento arriva a solo 5.000 abitanti. (Red)

