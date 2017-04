Multe per i nomi geografici non corretti? Deputato chiede revisione legislativa Un emendamento legislativo preparato da parlamentari del partito di opposizione Libertà e Solidarietà (SaS) vuole impedire all’Ufficio di Geodesia e Cartografia (UGKK) slovacco di imporre sanzioni per l’utilizzo scorretto di nomi geografici standardizzati. Un’idea del genere non ha alcun fondamento nella Costituzione slovacca e interferisce con la libertà di parola e la libera diffusione delle informazioni, ha dichiarato il parlamentare Ondrej Dostal. L’iniziativa segue l’invio di lettere da parte dell’autorità nelle quali si minacciavano multe di 3.000 euro ai media che non utilizzano i nomi geografici standardizzati dei paesi del mondo, e di 6.000 per le ripetizioni dell’ “errore”. Il caso più eclatante è quello che riguarda il Regno Unito: molti media slovacchi usano la forma colloquiale “Gran Bretagna” (Velká Britania) anziché la forma ufficiale del nome del paese “Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord”. Ma la prima e più amichevole forma discorsiva è utilizzata indifferentemente anche dall’ambasciata britannica in Slovacchia o da diverse istituzioni del Regno Unito, e lascia parecchio da pensare se la cosa in patria non fa alcuno scandalo ma diventa un problema quando utilizzata in Slovacchia. Dostal ha detto che è assurdo e inaccettabile che l’Ufficio di Geodesia si curi di tale questione, e soprattutto che in una società libera i mezzi di comunicazione siano multati per una cosa del genere. Dostal al riguardo ha preparato una modifica alla legge sulla Geodesia e Cartografia, che fu approvata nel 1995 durante il terzo governo di Vladimir Meciar (1994-1998) e che dal 2003 include la possibilità di multare i media. La lettera inviata a case editrici e stazioni radio-televisive fa riferimento sul loro “obbligo legale” di utilizzare i nomi geografici standardizzati. Secondo l’UGKK, la lettera fa seguito alle «lamentele crescenti da parte dei cittadini», come dice un comunicato emesso nei giorni scorsi. Il nome Gran Bretagna, spiega l’ufficio, designa solo una delle isole britanniche e non considera l’Irlanda del Nord. (Red) –

