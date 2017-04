Meteo: ancora freddo, vento e gelate in Slovacchia

L’Ufficio Idrometeorologico Slovacco (SHMU) ha emesso diversi avvisi per venti forti, gelate, nevicate e valanghe in montagna anche per i prossimi giorni. Un allarme di primo livello, il più basso, è stato emesso per tutto il territorio del paese. Nella parte centro-settentrionale della Slovacchia le previsioni per questa notte erano per temperature tra i -8 e i -14 gradi, e in tutto il paese erano previste gelate notturne, una cosa che si dovrebbe ripetere almeno fino a domenica. Solo il vento sembra essersi calmato, ed è previsto soltanto per sabato un allarme di primo livello nella zona montagnosa della Slovacchia centro-settentrionale con raffiche tra i 90 e i 115 chilometri all’ora.

Sotto: foto scattate ieri in diverse parti della Slovacchia

Mentre la Slovacchia subiva il maltempo e il freddo estremo, in Portogallo le eccezionali alte temperature, fino a 30 gradi centigradi, accompagnate dalla siccità, hanno provocato un alto allarme per gli incendi forestali.

(Red)