Incidente sulla D1 a Poprad: 24 feriti, cinquanta automezzi coinvolti Il nord della Slovacchia ha visto giovedì mattina una situazione di emergenza per l’estremo freddo e il forte vento, e la polizia ha dovuto chiudere diverse strade, inclusa l’autostrada D1 che collega l’oriente con l’occidente del paese, in entrambe le direzioni. L’intensa tempesta di neve ha causato un enorme incidente stradale proprio sull’autostrada, nel tratto tra Poprad e il villaggio di Spišský Štvrtok, dove intorno alle sei sono rimaste coinvolte in un groviglio di lamiere quasi cinquanta tra automobili e camion e 24 persone sono rimaste ferite, due in modo grave e altre sei con lesioni serie. Sul posto sono intervenuti oltre venti vigili del fuoco e sette squadre di soccorso. I feriti sono stati trasportati nei vicini ospedali di Poprad, Kežmarok, Levoča e Spišská Nová Ves. Solo questa mattina l’austrada è stata di nuovo resa disponibile agli automobilisti in entrambi i sensi di marcia. . Da giorni la Slovacchia è incappata, come gran parte d’Europa, nelle correnti fredde provenienti dall’Artico, e venti gelidi e nevicate sono state registrate quasi ovunque, anche in pianura. In alcune località di montagna la neve fresca ha raggiunto anche i 50 centimetri. (Red) –

Foto: frame da Facebook

