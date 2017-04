IIC: il cinema italiano a Bratislava in questi giorni Sono diverse le occasioni nel corso della prossima settimana in cui il cinema italiano sarà protagonista a Bratislava di proiezioni, ricordi e workshop. Gli eventi sono realizzati in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura. SOSTIENE PEREIRA / PEREIRA SA DOMNIEVA

Regia di R. Faenza; 1995, 104 minuti

Lunedì 24.4 ore 19:00 (originale italiano con sottotitoli in portoghese)

Giovedì 27.4 ore 19:00 (originale italiano con sottotitoli in slovacco)

Kino Foajé, Štefánikova 16

Ingresso € 3,00

Info e prenotazioni: Il film di Faenza, tratto dall’omonimo romanzo di Antonio Tabucchi e con protagonista Marcello Mastroianni (Nastro d’Argento quale migliore attore), sarà proiettato in occasione del 43° anniversario della Rivoluzione dei garofani che segnò la fine della dittatura in Portogallo. La trama si svolge a Lisbona, durante la dittatura di António de Oliveira Salazar. Pereira, giornalista culturale di un quotidiano, scopre il lato oscuro del regime quando conosce ed aiuta un giovane antifascista, Monteiro Rossi. Grazie a questo incontro Pereira piano piano aprirà gli occhi e comincerà a capire di essere stato chiuso nel suo mondo editoriale senza essersi mai veramente accorto di quello che accadeva intorno a lui. Organizzato dall’Istituto portoghese di Bratislava in collaborazione con l’IIC. VISEGRAD FILM FORUM

Sarà tra gli ospiti di rilievo del Visegrad Film Forum 2017, che si svolge a Bratislava dal 25 al 29 aprile, la scenografa Ludovica Ferrario, conosciuta soprattutto per il suo lavoro con il regista da Oscar Paolo Sorrentino, che terrà un workshop dal titolo “La grande bellezza della scenografia” presso la Facoltà di Cinema e Televisione dell’Accademia delle Arti dello Spettacolo VŠMU. Ludovica Ferrario – La grande bellezza della scenografia

Mercoledì 26.4 ore 10:00 – 13:00

FTF VŠMU, Svoradova 1, Bratislava Ferrario, romana del 1974, è membro stabile dello staff di Paolo Sorrentino. A lei si deve la suggestiva architettura, basata su dettagli affascinanti, proporzioni e geometria nella “Grande bellezza”, film premio Oscar ed anche in “Youth – la giovinezza” e nella serie televisiva “The Young Pope” ambientata in Vaticano, nella quale è stata realizzata in studio una replica esatta della Cappella Sistina. La carriera della Ferrario è iniziata con Franco Zeffireli, e ha collaborato in seguito con registi come Wim Wenders (Palermo Shooting) e Abbas Kiorostami (Certified Copy). Per “Youth” Ludovica Ferrario ha ricevuto la candidatura come miglior scenografia sia ai Nastri d’argento che ai David di Donatello.

Informazioni: ROCCO E I SUOI FRATELLI / ROCCO A JEHO BRATIA

Regio di Luchino Visconti, 1960, 175 min.

Giovedì 27.4 ore 19:00

Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10, Bratislava

La proiezione del film in digitale, proposta dal Teatro Arena, si svolge nell’ambito del ciclo “I più bei film della nostra vita”.

Questo film precede la rassegna Cinevitaj dedicata quest’anno ai film classici italiani, in versione rinnovata. PERFETTI SCONOSCIUTI / ÚPLNÍ CUDZINCI

Regia di Paolo Genovese, 2016, 93 min.

Cast: Giuseppe Battiston, Marco Giallini, Anna Foglietta, Edoardo Leo, Kasia Smutniak, Valerio Mastandrea, Alba Rohrwacher, Benedetta Porcaroli

Il film, una brillante commedia drammatica sull’amicizia, l’amore e il tradimento distribuita in Slovacchia da Film Europe, sarà proiettato nelle sale cinematografiche a partire dal 27 aprile 2017. La pellicola ha vinto il premio per la sceneggiatura al Tribeca Festival, il David di Donatello per miglior film e sceneggiatura, il Nastro d’Argento quale miglior commedia e canzone, e un Nastro d’Argento speciale per i protagonisti. Prime proiezioni: 27-28-29-30 aprile 2017, Kino Film Europe, Štefánikova 25, Bratislava. Ingresso € 4,00

Informazioni: | (La Redazione) –

