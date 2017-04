Ambasciatore Usa: non vogliamo aprire una base militare in Slovacchia

L’ambasciatore Adam Sterling ha detto che gli Stati Uniti non hanno in programma di aprire una base militare in Slovacchia nel medio periodo. La dichiarazione del diplomatico statunitense nel corso di un programma sull’emittente Tablet.tv intendeva smentire alcune informazioni circolate nelle scorse settimane, ad esempio controllato dal Cremlino.

Sterling, dallo scorso anno a capo dell’ambasciata Usa in Slovacchia, ha detto che l’ipotesi diffusa è probabilmente legata «alla possibilità che gli Stati Uniti mettano a disposizione denaro per potenziare le basi aeree slovacche, come quella di Sliac». Ma gli Usa non intendono «in alcun modo interferire con l’integrità territoriale slovacca», ha precisato, definendo la Slovacchia un forte alleato di Washington e della Nato.

(Red)

Foto: caccia slovacchi sulla pista di Sliac