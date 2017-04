Madaric: le quote minime di musica slovacca in radio non sono un danno per le emittenti Da ormai un anno le stazioni radio slovacche sono obbligate a trasmettere una quota minima di musica di autori slovacchi. Si tratta attualmente del 25% per le radio private, e del 35% per i canali radio della pubblica RTVS. Almeno un quinto di tale tempo di trasmissione deve essere dedicato a canzoni nuove. La legislazione è entrata in vigore nell’aprile del 2016 con l’obbligo di almeno un quinto (20%) di musica slovacca, aumentato al 25% da gennaio 2017 (mentre RTVS ha dovuto incrementare la sua quota dal 30 al 35%). Nel mese di maggio la Procura generale, su richiesta dell’associazione slovacca delle radiotelevisioni indipendenti, ha portato la questione alla Corte costituzionale citando il fatto che le quote obbligatorie di trasmissione producono una interferenza ingiustificata e con effetti retroattivi nell’attività e nei diritti di proprietà delle emittenti private. Il ministro della Cultura Marik Madaric, che ha sostenuto fin dal primo momento l’iniziativa, chiesta a suo tempo dagli autori slovacchi che non si sentivano sufficientemente protetti, che in questo anno le stazioni radio non hanno registrato cali di ascolti e di ricavi pubblicitari. L’esperienza ci ha dimostrato, ha osservato il ministro, che non è stato fatto alcun danno, e anzi, alcune emittenti hanno beneficiato della misura. È tuttavia un peccato che le radio private non vogliano trasmettere più musica slovacca, perché basterebbe «un po ‘di sforzo» per trovare «musicisti e band slovacche interessanti», secondo lui, convinto che più musica slovacca significherebbe anche maggiore diversificazione nella programmazione radiofonica. Del resto ci sono altri precedenti in Europa di quote obbligatorie di musica nazionale, ha detto. Potrei citare diversi esempi di una canzone che molti dicevano non avrebbe mai potuto diventare un successo se non fosse stata spinta dall’ascolto alla radio. «Perché una canzone diventa di successo quando viene trasmessa», conclude Madaric. (Red) –

