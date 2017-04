Nu Dance Fest, domenica la performance di Silvia Gribaudi e Domenico Santonicola

Sarà presentata domenica al Nu Dance Fest 2017 di Bratislava la produzione di Silvia Gribaudi “What are you acting?” nata nell’ambito di “Act Your Age”, progetto europeo di dialogo intergenerazionale sull’invecchiamento attivo verso l’arte della danza. Sulla scena saranno Silvia Gribaudi e Domenico Santonicola, che daranno vita ad una performance che apre questioni sull’avanzamento dell’età e il modo di ognuno di affrontarlo. Le domande cui Gribaudi cerca di rispondere con questo lavoro sono del tipo “Ci arrendiamo al tempo o lo affrontiamo con coraggio?”, “Abbiamo paura della morte o accettiamo che tutto scorra?”, “Quante età ci sono dentro ognuno di noi?”.

Nello spettacolo, selezionato dagli organizzatori del festival slovacco di danza contemporanea, Gribaudi vuole mostrare il suo sguardo sul corpo che «cambia in ogni momento, e mentre da giovani danzatori possiamo avere il controllo di ogni parte di noi arriva un momento in cui la gravità vince e la pelle cade e il grasso aumenta», ha detto lei stessa in una intervista pubblicata sulla rivista Vlna alla fine dello scorso anno. «Sono affascinata dalla vitalità delle parti del corpo fuori dal controllo. Quelle che “danzano” vibrano in maniera “anarchica”. La tecnica imparata diventa al servizio di una libertà nuova. Da qua il tragicomico, le parti da nascondere diventano il punto di forza del performer in cui ognuno si può riconoscere in un dialogo umano di decadimento che tocca tutti e vedendolo grazie all’artista poter celebrare in quello specchio un modo di affrontare l’inevitabile trasformazione in modo solare e non doloroso».

Silvia Gribaudi, coreografa e performer, ha vinto il premio del pubblico e della giuria GD’A Veneto 2009, è stata selezionata nel 2010 in Aerowaves Dance Across Europe, è stata finalista del premio Equilibrio nel 2013 ed ospite in numerosi festival nazionali ed internazionali tra cui nel 2009 alla Biennale di Venezia Ground 0 e nel 2012 all’Edinburgh Fringe Festival. Nel 2012 ha collaborato con il coreografo israeliano Sharon Fridman e iniziato progetti di Art in Action sui Diritti Umani con Anna Piratti. Ha seguito progetti coreografici di ricerca prodotti da Il Cassero Bologna, Operaestate Festival Veneto,The Place (UK), Dansateliers (NL), Dansescenen (DK), Pasoa 2-Certamen Coreogràfico de Madrid (ES), Dance Week Festival (HR), Circuit Est Montreal, The dance center Vancouver, Nederlanse Dansdagen Maastricht, Dance House Lemesos Cipro. Docente fino al 2010 presso Accademia Teatrale Veneta conduce numerosi workshop in Italia e all’estero. Collabora con importanti attori, registi, scrittori e coreografi italiani, tra i quali, Mirko Artuso, Roberta Torre, Luciano Padovani, Vasco Mirandola, Giuliana Musso, Tiziano Scarpa e Roberto Castello (nella trasmissione televisiva Vieni via con me di Roberto Saviano e Fabio Fazio, RaiTre).

Domenico Santonicola, danzatore, ha studiato e lavorato con Carolyn Carlson, larrio Ekson, Malou Airaudo, Lindsay Kemp, Sosta Palmizi, Susanna Beltrami ed altri. Dal 1999 lavora con Smam Danza di Treviso allestendo numerosi spettacoli. Conduce corsi e laboratori di teatrodanza e realizza performances per utenti disabili. Co-fondatore di REV-Veneto e del Centro Sperimentale Danza Teatro di Treviso, svolge attività didattica e coreografica. Ha lavorato in compagnia con Sosta Palmizi nello spettacolo “Gli Scordati” di Giorgio Rossi, Osmosis Cie – Ali Salmi e Nienke Reehorst, Ersilia danza, A. Nari, Sara Simeoni, Smam, Teacido, Aida Vainieri, Chiara Reggiani, Susanna Beltrami, Silvia Bugno, Vasco Mirandola e per Mediaset, RAI e BBC.

–

Quando: domenica 23 aprile 2017, ore 20:00

Dove: A4 – priestor súčasnej kultúry, Karpatská 2, Bratislava

Organizzato da : Nu Dance Festival 2017 con IIC Bratislava

Ingresso

Info: |