Polizia impegnata sulle strade per l’operazione Speed Marathon

È in corso da ieri in tutta Europa e si concluderà oggi l’operazione di polizia Speed Marathon 2017, una ampia attività di controllo degli eccessi di velocità sulle strade del continente. In Slovacchia sono state piazzate pattuglie dotate di lettore laser della velocità in quasi 400 diverse località di tutto il paese scelte dalle autorità sulla base di centinaia di reclami e suggerimenti ricevuti dai cittadini nelle ultime settimane. I 386 punti in cui fare i controlli della velocità massima sono stati scelti anche in base a criteri come la difficoltà di rallentare senza rischi per i conducenti o le altre automobili. Una lista delle strade in cui sono stati fissati i controlli per 24 ore di seguito è stata degli Interni e pubblicata, tra gli altri, suddivisa per regioni.

Le condizioni meteo difficili in diverse regioni della Slovacchia ha portato tuttavia i poliziotti a dover affrontare anche altre emergenze come incidenti dovuti al maltempo. Qui un esempio vicino a Poprad:

«Speed marathon» si colloca tra le azioni promosse dall’Unione europea per dimezzare il numero dei decessi da incidenti stradali e il numero dei feriti gravi nel decennio 2011-2020. La velocità eccessiva è una delle principali cause di morte sulle strade, insieme alla distrazione. L’iniziativa è nata in Germania tre anni fa e si è poi rapidamente estesa in tutta Europa.

