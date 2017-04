Una mostra all’Ambasciata Slovacca indaga l’intimità femminile

Apre giovedì presso l’Ambasciata Slovacca a Roma una mostra intitolata “Nell’intimo della donna” con quadri e sculture degli artisti slovacchi Dušan Baláž (dipinti), Ladislav Staňo (sculture) e Ladislav Staňo jr. (sculture).

Dušan Baláž (vedi immagine a fianco) è nato a Svit vicino a Poprad (1950). Ha lavorato come grafico e animatore presso la Televisione Slovacca. Vive a Košice e si dedica a disegno, grafica e pittura. Nel 1969 ha terminato la Scuola dell‘industria a Košice. Negli anni 1976-1980 ha frequentato da privatista le lezioni di disegno e pittura nell‘atelier di Július Hegyesi. Dal 1985 è membro del Club degli Artisti di Medzibodrožie (TICCE). Dal 1989 è membro dell‘Associazione degli aritisti indipendenti (Artefakt) con sede a Bratislava. Dal 2009 è membro del Circolo Artistico della Slovacchia. Oltre alla creazione libera si dedica all‘attività di organizzazione. Tra il 1981 e 2010 ha organizzato 24 mostre individuali, oltre 67 mostre colletive e 11 mostre tra l‘Ungheria, la Polonia, il Belgio e gli USA. „È un artista di mano inconfondibile, l‘organizzatore della vita artistica a Košice e nella Slovacchia Orientale e in più è un uomo d‘oro.“ (Slavo Benko, attore). Gestisce VEBA, la sua galleria d‘arte privata.

Ladislav Staňo (1961) si dedica dall‘età d‘infanzia all‘intagliare di piccole statue in e dei rilievi legno. Già durante gli studi alla scuola superiore ha iniziato a frequentare l‘ateliér dell‘importante scultore della Slovacchia Orientale, Vojtech Löffler, da quale ha appreso le nozioni e la manualità scultorea. Le sue opere sono in maggior parte in travertino, ma lavora volentieri anche con il marmo, l‘arenaria e il legno. Si ispira al tema di donna e maternità. Ha avuto le mostre individuali in Svizzera, Germania, Ungheria e Astria, oltre che in Slovacchia. Periodicamente partecipa ai convegni per gli scultori in patria e all‘estero. Vive e lavora in un piccolo paese Valaliky vicino a Košice, dove insieme al figlio, gestisce una galleria d‘arte privata „LS+LS“.

Ladislav Staňo jr. nato a Košice (1985), attualmente vive e lavora a Valaliky, vicino a Košice. All’arte della scultura si avvicina grazie a suo padre – scultore Ladislav Staňo. Le prime opere – le sculture in legno con un tocco leggero dell‘arte naif – le crea all’età di 15 anni ispirandosi ai lavori del padre. Si diploma in falegnameria artistica presso l’Istituto professionale a Košice, dopo di che il suo interesse verso l’espressione creativa continua a crescere. Lavora spesso con la pietra, l’argilla e con il metallo, ma preferisce il travertino utilizzando spesso le tecniche miste. Le sue opere sono piene di fantasia applicando spesso le forme geometriche innovative. Si ispira dall’astrattismo e dal minimalismo, nei quali ha trovato il senso della propria espressione artistica. Insieme al padre hanno aperto la galleria d’arte „LS+LS“. Le sue opere sono state esposte non solo in Slovacchia, ma anche all’estero.

Dove: Ambasciata Slovacca in Italia, Via dei Colli della Farnesina 144, Roma

Orari di apertura: fino al 13 settembre 2017, lun-ven ore 10-16

Per l’appuntamento scrivere a petra.bartekova@mzv.sk o telefonare al +39 06 36715270