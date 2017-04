US Steel Košice ha problemi, tribunale vincola il terreno sotto l’acciaieria

La corte regionale di Košice ha vincolato i due terzi del terreno industriale su cui è costruita l’acciaieria US Steel Košice come garanzia a favore di Adams & Co., una società anonima statunitense, che reclama il pagamento di 16 milioni di euro in base a un caso giudiziario risalente alla metà degli anni ’90. Allora l’acciaieria era controllata da un numero di imprenditori guidati da Alexander Rezeš che l’acquisirono per un pezzo di pane dalle privatizzazioni del governo Meciar.

I proprietari di US Steel, ha scritto Sme, hanno rifiutato di commentare la situazione, ma questo caso potrebbe complicare la cessione dello stabilimento slovacco al gruppo cinese Hesteel Group, un affare che secondo alcuni media potrebbe finalizzarsi nel giro di poche settimane.

La fabbrica, che ha una capacità produttiva di 4,5 milioni di tonnellate di acciaio all’anno e impiega oltre 12mila persone, esiste a Košice da più di cinquant’anni.

(Red)

–

Foto usske.sk