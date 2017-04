Idea di due slovacchi, è nato il primo caffè senza colore Il piacere di un – più o meno buon – caffè da ora in poi non sarà più collegato al suo colore, ma soltanto a gusto e aroma, da quando due fratelli slovacchi hanno inventato il caffè incolore. Clear Coffee (ovvero , come recita il marchio commerciale) è la prima bevanda di caffè incolore mai prodotta. Secondo i produttori, i fratelli slovacchi Adam e David Nagy, è rinfrescante e fatta solo con chicchi di caffè Arabica di alta qualità e acqua pura. Quel che cambia è il metodo di produzione, che impiega una certa dose di tecnologia mai utilizzata prima. Il prodotto promette di conservanti, aromi artificiali, stabilizzanti, zucchero o altri dolcificanti. E promette di non attentare più alla candidezza dei nostri denti e allo splendore dei nostri sorrisi. Per il momento il Crear Coffee, confezionato in bottigliette da 200 ml, è acquistabile online in un certo numero di paesi europei al prezzo di 5,20 euro la coppia o 13 euro per cinque pezzi oltre le spese postali. E nel Regno Unito è arrivato anche sugli scaffali di Selfridges & Co. on Feb 15, 2017 at 7:14am PST (Red) Facebook

