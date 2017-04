I robot non potranno fare tutti i lavori al posto nostro [Di Tony Andrews, Quartz] – Liberi dalla prospettiva della rielezione, i presidenti uscenti tendono a usare i loro ultimi discorsi per metterci in guardia dalle questioni che, secondo loro, rappresentano una minaccia per la società. George Washington parlò . Dwight Eisenhower denunciò il potere . Il presidente Barack Obama, , ha identificato un solo pericolo per quanto riguarda l’economia: “La prossima ondata di delocalizzazione non arriverà dall’esterno”, ha detto, “ma dall’avanzata inarrestabile dell’automazione, che renderà obsoleti molti buoni posti di lavoro tipici della classe media”. Barack Obama ha dato voce a una paura che è , e cioè che in futuro i robot svolgeranno tutti i nostri lavori. Alcuni studi alimentano questa paura: che l’impiego di mezzi elettronici che escludono il controllo degli esseri umani minaccerà circa il 47 per cento dei posti di lavoro negli Stati Uniti e l’85 per cento nel resto del mondo. Secondo alcuni economisti, però, questa visione dell’automazione è parziale. Se ci limitiamo a dire che l’automazione farà sparire posti di lavoro, ignoriamo del tutto il potenziale aumento di produttività. , tra il 1995 e il 2005 la rivoluzione tecnologica ha determinato una crescita dello 0,6 per cento nella produttività della forza lavoro e una crescita complessiva dell’1 per cento in Europa, negli Stati Uniti e in Giappone. I bancomat non hanno provocato la disoccupazione dei cassieri, anzi. Tra il 1980 e il 2010 i posti di lavoro per i cassieri di banca sono aumentati “È una questione di domanda”, dice Jim Bessen, docente di economia all’università di Boston. Se la crescita di produttività è tale da rilanciare la domanda, il risultato potrebbe essere la crescita di posti di lavoro. Questo è vero soprattutto quando le nuove tecnologie creano posti di lavoro che prima non esistevano, come per esempio i social media manager. In quei casi, qualsiasi posto di lavoro creato rappresenterà un contributo netto al mercato del lavoro. Un esempio emblematico è . Introdotti negli anni settanta, il numero di sportelli bancomat tra il 1995 e il 2010 è passato da centomila a 400mila. Gestire un bancomat è più economico che pagare lo stipendio di un cassiere, perciò a mano a mano che gli sportelli bancomat diventavano più numerosi dei cassieri, i costi delle filiali di banca si abbassavano. Poiché la gestione di una filiale di banca diventava sempre meno costosa, sono state aperte nuove filiali . Questo significa che il numero di cassieri assunti è aumentato. I bancomat non hanno provocato la disoccupazione dei cassieri, anzi. Tra il 1980 e il 2010 i posti di lavoro per i cassieri di banca negli Stati Uniti sono in realtà aumentati. Questa crescita di posti di lavoro è stata possibile grazie all’aumento di produttività dovuto all’automazione. –

