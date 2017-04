Eustream firma con Gazprom fino al 2050, ma per volumi più bassi Il colosso del gas russo Gazprom ha firmato un accordo quadro da 5,3 miliardi di euro con il gestore del gasdotto slovacco Eustream sul transito del gas per il periodo 2017-2050. Gazprom ha assicurato che utilizzerà il gasdotto slovacco anche se viene raddoppiato il gasdotto Nord Stream che collega la Russia alla Germania sotto il Mar Baltico. Il valore del contratto è tuttavia di soli 160 milioni di euro all’anno, molto meno dei 780 milioni che Eustream ha fatturato ai russi nel 2015. Lo scorso anno Gazprom ha assicurato che avrebbe continuato ad utilizzare la rete di trasmissione del gas slovacca e ceca nel lungo periodo, anche se va avanti la costruzione del nuovo gasdotto Nord Stream 2, un progetto che vuole bypassare l’Ucraina nelle forniture di gas all’Europa e che preoccupa molto il governo slovacco per le centinaia di milioni di entrate che la società Eustream perderebbe ogni anno. (Red) –

