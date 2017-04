Il Portale della Lingua Italiana, vademecum per chi la vuole imparare Da qualche mese il ministero degli Affari esteri italiano ha lanciato il Portale della Lingua Italiana che contiene tutte le informazioni relative allo studio della lingua italiana. Il Portale vuole essere un canale di accesso completo e ordinato all’insegnamento della nostra lingua all’estero per tutti coloro che hanno necessità o piacere di imparare l’italiano e, più in generale, per gli stranieri. Chi vuole studiare l’italiano troverà nel portale informazioni, indirizzi, notizie e approfondimenti utili provenienti da vari soggetti attivi nell’ambito della promozione dell’italiano nel mondo (MIBACT, MIUR, Accademia della Crusca, Società Dante Alighieri, Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, Accademia Nazionale dei Lincei, Università per Stranieri di Perugia, Università per Stranieri di Siena, Università degli Studi Roma Tre, Associazione CLIQ). Il nuovo Portale è composto da una parte statica ad aggiornamento periodico, contenente tutte le informazioni e i numeri sull’insegnamento dell’italiano all’estero nei diversi contesti di apprendimento, e da una parte dinamica ad aggiornamento continuo contente informazioni sui principali eventi e sulle notizie relative al mondo della promozione culturale e linguistica. ( ) Facebook

