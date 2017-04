La mappa dei paesi più e meno pacifici nel mondo Progettare le vacanze sarà più semplice grazie a questa mappa che permette di capire, in modo semplice e chiaro, quali sono le nazioni più pacifiche da visitare e in cui vivere. Il Global Peace Index 2016 riporta, in una elaborata da Vision of Humanity, una classifica delle nazioni mondiali ordinate sulla base di criteri di “pacificità”. I dati su cui hanno lavorato, considerano il grado di sicurezza generale di 163 Paesi (il 99,7% della popolazione mondiale, con la Palestina che è stata inclusa per la prima volta quest’anno), ordinati sulla base di 23 criteri: impatto del terrorismo, percezione della criminalità, instabilità politica, guerre, spese militari. Il risultato è un punteggio, lo State of Peace, che ordina ogni nazione su una scala da 1 a 5, dove 1 rappresenta un grado molto alto di sicurezza, e 5 molto basso. I risultati fanno emergere, purtroppo, che ci sono nazioni “senza pace”, le quali si trovano ai gradini più bassi della classifica e che a causa dei continui conflitti interni, e ai fatti più recenti, rimarranno in queste posizioni molto a lungo. I Paesi con punteggi più negativi sono: Yemen (3.399), Somalia (3.414), Afghanistan (3.538), Iraq (3.570), Sud Sudan (3.593) e Siria (3.806). Il Paese vincitore, invece, è l’Islanda (grado di pace: 1.192), che porta con sé i cugini nordici. Seguono, infatti, alle prime posizioni Danimarca (1.246), Austria (1.278), Svizzera e Canada; ma anche Nuova Zelanda, Portogallo, Repubblica Ceca, Giappone e Slovenia (in decima posizione), i quali possono vantare un ottimo punteggio. L’Italia, su cui pesano soprattutto un alto livello di criminalità percepita, un’importante militarizzazione, l’esportazione di armi e i crimini violenti compiuti sul territorio, si trova alla 39esima posizione, con un punteggio di 1.774 e un miglioramento di due posti. La Slovacchia è al 24esimo posto, lo stesso dell’anno prima, con 1.603 punti. L’Europa mantiene la posizione di regione del mondo più pacifica – sono europei 6 dei primi 7 paesi dell’indice – anche se, per l’impatto del terrorismo e l’instabilità nella vicina Turchia, il punteggio medio dei Paesi europei nella classifica è leggermente peggiorato. (Fonte , cc-by) Facebook

