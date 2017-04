Produzione industriale, +4,9% in Slovacchia per il primo bimestre 2017 La produzione industriale in Slovacchia, secondo l’annuncio fatto oggi dall’Ufficio di Statistica nazionale, è cresciuta del 2,6% su base annua nel mese di febbraio 2017, sulla spinta della crescita del 7,4% della produzione nelle industrie estrattive, del 5% delle forniture di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata e del 2,2% nella produzione manifatturiera dell’industria slovacca. A dati destagionalizzati, la produzione industriale è scesa in febbraio dello 0,9% rispetto al mese di gennaio 2017. Nei primi due mesi dell’anno la crescita della produzione industriale è stata pari al 4,9% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. I dati migliori sono sempre nelle industrie estrattive (+13,2%), nella produzione di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (+9,8%) e nella manifattura (+4,1%). La produzione industriale media dell’Eurozona subisce un calo annuo pari al -0,3%, , anche peggio del risultato dell’UE28, che ferma la caduta al -0,2%. A influenzare la media è il -15,5% dell’Irlanda, unico paese con un crollo così vistoso. L’Italia, dal canto suo, registra una crescita dell’1% dopo un gennaio negativo (-2,3%). (Red) –

Foto transport.sk Facebook

Twitter

Pinterest

LinkedIn

E-mail

Google

Correlati Aeroporto Bratislava +3% passeggeri nel mese di marzo, migliore risultato ultimi otto anni In ritardo la costruzione dello stadio nazionale a Bratislava »