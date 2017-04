Aeroporto Bratislava +3% passeggeri nel mese di marzo, migliore risultato ultimi otto anni L’aeroporto Štefánik di Bratislava continua con la sua crescita: in marzo ha visto l’arrivo e la partenza di 107.595 passeggeri, numero in crescita del 3% su base annua e insuperato per il terzo mese dell’anno dal 2009 ad oggi. Sono stati 2.030 i voli sulla pista dello scalo, il 12% in più rispetto al marzo 2016. In aumento sensibile anche il trasporto merci, che il mese scorso ha visto decollare e atterrare 2.131 tonnellate di merci varie, il 12% in più dello stesso mese del 2016. I passeggeri transitati dall’aeroporto di Bratislava durante i primi tre mesi del 2017 sono stati quasi 300.000, un numero simile a quello registrato nello stesso periodo dell’anno scorso. Il trasporto cargo è invece cresciuto su base annua del 6% nel primo trimestre 2017 a 5.675 tonnellate totali. Mentre i voli, 4.918 nei tre mesi di quest’anno, segnano uno sviluppo dell’1% in più rispetto allo scorso anno. Le prime cinque destinazioni dei passeggeri da Bratislava nel primo trimestre 2017 sono state Londra-Stansted, Dublino, Mosca-Vnukovo, Milano-Bergamo e Berlino. (La Redazione) –

Foto bts.aero Facebook

