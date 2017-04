Ispettori del lavoro: nel 2016 trovate 2.924 persone con un impiego in nero L’Ispettorato del lavoro ha svolto 25.931 ispezioni nelle aziende in Slovacchia nel 2016. Il rapporto presentato dal ministero del Lavoro, Affari sociali e Famiglia al Governo nella sessione di martedì indica che sono stati controllati 23.416 datori di lavoro e 60.349 i lavoratori. Sono state trovate 1.311 violazioni con datori di lavoro che hanno dato lavoro in nero a 2.924 persone in totale, il numero più alto degli ultimi tre anni e in aumento dell’8,86% rispetto al 2015. Tra questi 900 donne e 2.024 uomini, 45 dei quali minorenni (tra i 15 e i 18 anni di età), 178 stranieri impiegati illegalmente in Slovacchia ma comunque in possesso di permesso di soggiorno e 42 stranieri che non avevano il permesso di soggiorno in Slovacchia. (Red) –

Foto /CC0 Facebook

Twitter

Pinterest

LinkedIn

E-mail

Google

Correlati Arriva nuovo investitore in AeroMobil. Le prime auto volanti sul mercato nel 2019 »