UE: “abbiamo scherzato”. Controlli alle frontiere croate sospesi dopo due giorni

Dopo un weekend con code chilometriche e attese di anche tre ore alle frontiere, è già stato sospeso il regime di controlli stretti dei passaporti per chiunque entri od esca dalla Croazia verso i vicini Slovenia e Ungheria, che al contrario di Zagabria sono membri dell’area Schengen. La Croazia ha chiesto pietà e la UE ha accettato un rinvio a pochi giorni dalla Pasqua, quando si potevano già ipotizzare attese infinite e caos per i turisti in cerca di un fine settimana di vacanza e pace. Zagabria rischia di perdere quote consistenti delle entrate dal turismo, il cui indotto vale quasi un quinto del suo Pil nazionale.

Foto cc-by