Alla scoperta della letteratura slovacca Incontro con lo scrittore Marek Vadas e seminario di traduzione letteraria con Miroslava Vallová FORLÌ – Il 4 aprile 2017, presso la Scuola di Lingue e Letterature, Traduzione e Interpretazione dell’Università di Bologna, sede di Forlì, si è tenuto il seminario annuale di traduzione letteraria di opere slovacche. Anche quest’anno ha visto come di consueto la partecipazione di Miroslava Vallová, traduttrice e direttrice del Centro d’Informazione Letteraria (LIC) di Bratislava. Protagonista dell’evento è stato il noto scrittore slovacco Marek Vadas, che ha presentato il suo ultimo libro “Útek” (La fuga). Tra gli ospiti era presente anche Ľubica Kepštová, viceredattrice della rivista slovacca per bambini “Slniečko” (Il Soletto) e collaboratrice del LIC, la quale ha spiegato come le opere letterarie riescano a educare e a far divertire i più piccoli. L’evento si è tenuto in occasione della Fiera del Libro di Bologna (3-6 aprile 2017) e ha visto la partecipazione di studenti e studentesse del corso di lingua slovacca che si sono dedicati alla traduzione di due racconti di Marek Vadas, nello specifico di “Prvý obchod” (Il primo affare) e di “Myš v kúte” (Il topo nell’angolo), pubblicati nella raccolta di short stories dell’autore slovacco “Čierne na čiernom” (Nero su nero). L’incontro è iniziato con l’intervento di Miroslava Vallová in merito alla letteratura slovacca, una letteratura ancora molto giovane se si considerano altre letterature europee, come quella italiana. La letteratura slovacca infatti ha iniziato a fiorire solo a partire dal secolo scorso ed è proprio per questo che Miroslava Vallová ha sottolineato l’importanza della traduzione: uno strumento per diffondere le opere e farle conoscere a più lettori possibili. Marek Vadas è uno scrittore slovacco pluripremiato, vincitore di prestigiosi premi letterali, quali Bibiana e Anasoft Litera, ed è molto legato all’Africa. Andato per la prima volta in un villaggio in Cameron come giornalista, da allora ci ritorna ogni anno. Durante l’incontro gli studenti hanno potuto rivolgergli domande, alle quali Vadas, sebbene molto timido, ha risposto con molto entusiasmo. Lo scrittore ha anche presentato la sua ultima opera “Útek” (La fuga). Questo libro dai colori sgargianti e dall’atmosfera esotica narra le avventure di un bambino a cui il padre raccomanda di “imparare a correre” per “saper scappare”, “affinché niente di brutto gli accada”. Dopo la discussione, gli studenti hanno potuto confrontare le loro traduzioni di “Prvý obchod” (Il primo affare) e di “Myš v kúte” (Il topo nell’angolo), con Miroslava Vallová, esperta traduttrice dallo slovacco in italiano e dall’italiano in slovacco. All’apparenza semplici, i racconti di Vadas si sono rivelati in realtà molto complessi e articolati. Il seminario è terminato con l’intervento di Ľubica Kepštová, caporedattrice della rivista per bambini “Slniečko”. Kepštová ha ribadito l’importanza formativa della letteratura e della rivista “Slniečko”, che non solo si impegna ad avvicinare i bambini alla letteratura di qualità, ma aiuta anche i docenti e i genitori nella scelta dei testi che insegnino ai bambini i valori importanti. Nonostante le tematiche difficili e le differenze linguistiche l’incontro ha riscosso molto successo tra i partecipanti, che, accomunati da una forte passione per la lingua e la cultura slovacca, hanno potuto approfittare di questa esperienza per avvicinarsi di più alla letteratura. Il giorno seguente, il 5 aprile 2017, alcune studentesse del corso si lingua slovacca sono andate alla Fiera del Libro a Bologna con la lettrice Veronika Svoradová. Il Centro d’Informazione Letteraria (LIC) di Bratislava ha esposto nel suo stand una serie di titoli slovacchi, tra cui anche le opere di Marek Vadas e Daniela Olejníková, illustratrice slovacca di libri per bambini e ragazzi. Le studentesse hanno potuto così conoscere più da vicino gli autori e il mondo della letteratura. (Beatrice Ricci) –

Foto facebook.com/lektorat.forli Facebook

Twitter

Pinterest

LinkedIn

E-mail

Google

Correlati Costo del lavoro, in Slovacchia il più alto tra i paesi di Visegrad (infografica) Moody’s ha alzato il rating della Slovacchia »