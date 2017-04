Messa di suffragio a Milano il 18 aprile per il cardinale Vlk, ex arcivescovo di Praga Il prossimo martedì 18 aprile 2017, alle ore 17, si terrà una funzione di suffragio per il cardinale Vlk a Milano, nella Basilica dei ss. Nereo e Achilleo, celebrata da don Gianluigi Panzeri alla presenza del console onorario della Repubblica Ceca Giorgio Aletti. Ci informa dell’evento Růžena Růžičková-Sanicola dell’Associazione dei Connazionali e degli Amici della Repubblica Ceca a Milano. La basilica, in viale Argonne 56 a Milano si raggiunge con la linea 2 verde della metropolitana da stazione Lambrate, poi con l’autobus n° 54 in direzione Duomo, e infine, cca. 10 fermate dopo, si scende davanti alla basilica). Il 18 marzo scorso è deceduto a Praga il cardinale Miloslav Vlk, arcivescovo emerito della capitale ceca. Nato nel 1932, Vlk era divenuto sacerdote nel 1968, durante la stagione di liberalizzazioni della Primavera di Praga, e dopo aver studiato teologia in segreto a causa del divieto posto dal regime comunista cecoslovacco. Negli anni ’70 e ’80 fece attività pastorale in privato, lavorando, tra l’altro, come lavavetri durante il giorno. Solo a fine nel 1989 poté seguire la sua vocazione alla luce del sole, e nel 1990 fu consacrato vescovo di Ceske Budejovice, città dove negli anni ’50 aveva lavorato in una fabbrica di automobili. Un anno dopo la nomina ad arcivescovo di Praga e primate di Boemia da parte di Papa Giovanni Paolo II, che appena tre anni dopo lo promosse a cardinale. Malato da tempo di tumore, monsignor Vlk è stato seppellito il 25 marzo nella cappella arcivescovile della cattedrale di San Vito a Praga. Vlk aveva accompagnato nel 2015 in Vaticano il monsignore slovacco Robert Bezak in un incontro privato con Papa Francesco. Bezak, che era stato destituito da Papa Benedetto della titolarità dell’Arcidiocesi di Trnava, da tempo cercava senza riuscirci di incontrare il pontefice per spiegare le sue ragioni e chiedere la riabilitazione. L’incontro, svoltosi in cordialità, non ebbe tuttavia gli esiti che lui sperava. (Red) –

Foto cc-by-sa Facebook

