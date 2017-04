Immobili residenziali, +8,3% i prezzi in Slovacchia nell’ultimo trimestre 2016 La variazione annua dei prezzi delle case e appartamenti in Slovacchia ha registrato una crescita dell’8,3% su base annua nel quarto trimestre del 2016, mentre la crescita media nell’Unione europea è stata del 4,7%, e del 4,1% nella Zona Euro. Tra ottobre e dicembre 2016 i prezzi degli immobili residenziali in Slovacchia sono aumentati rispetto al trimestre precedente dell’1,8%, oltre il doppio della performance avuta in UE ed Eurozona, entrambe ferme a un +0,8%. I dati pubblicati venerdì da Eurostat mostrano che è continuata per tutto lo scorso anno la corsa al rialzo dei pressi delle abitazioni in Slovacchia, con incrementi su base annua a partire dal 5% e del 5,9% del primo e secondo trimestre, per chiudere con il 7,5% e 8,3% degli ultimi due periodi. Un aumento di velocità visto anche, seppure in misura minore, in Unione europea (dal 4 al 4,7% di fine anno) ed Eurozona (dal 3 al 4,1% di chiusura). Euro area house prices +4.1% in Q4 2016 over Q4 2015, +0.8% over Q3 2016 — EU_Eurostat (@EU_Eurostat) Il maggiore aumento assoluto nell’intera EU28 nel quarto trimestre 2016 si è visto in Repubblica Ceca, dove i costi delle case sono saliti dell’11% rispetto allo stesso periodo dell’anno prima. L’Ungheria ha inoltre segnato al 31 dicembre un +9,7% e la Lituania un +9,5%. La minore variazione è stata registrata in Italia, dove le case si sono apprezzati di appeno lo 0,1%, mentre gli altri tre trimestri avevano registrato un segno meno. (Red) –

