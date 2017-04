Nuova compagnia Blue Slovakia pronta da maggio a voli interni alla Slovacchia

La nuova compagnia aerea low-cost Blue Slovakia è vicina all’ottenere la licenza ufficiale per il trasporto aereo nazionale. La compagnia ha presentato la sua richiesta di AOC all’Autorità per i trasporti e rimane in attesa dell’approvazione, che si prevede arriverà entro l’anno. Nel frattempo il vettore aereo slovacco vuole lanciare i suoi primi voli nazionali in Slovacchia all’inizio di maggio, facendo uso del permesso di volo della società Van Air Europe.

possiede al momento due aerei cechi da trasporto Let L 410 UVP e ha in programma l’acquisizione di ATR 72 in grado di trasportare fino a 72 passeggeri. Gestisce inoltre dei Cessna 172 per voli privati. Nei piani della compagnia, che ha sede presso lo scalo internazionale di Bratislava, ci sono collegamenti tra i maggiori aeroporti slovacchi, ovvero Bratislava, Kosice, Poprad-Tatry, Sliac, Zilina e Piestany.

L’azienda, come aveva annunciato oltre un anno fa, vuole partire con prudenza, sapendo bene che in Slovacchia negli ultimi anni sono nate e morte diverse compagnie aeree. Hanno subito questa fine, andando a ritroso, Danube Wings, Sky Europe, Seagle Air, Slovak Airlines e Slovenske aerolinie.

(Red)

–

Foto (dett.) cc-by-nc-nd