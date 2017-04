Parlamentari di estrema destra multati di 1.000 euro per commenti sull’Islam

I parlamentari del Partito Popolare Nostra Slovacchia (LSNS) Milan Mazurek e Stanislav Mizik pagheranno una multa di 1.000 euro ciascuno per aver detto l’anno scorso nell’aula parlamentare che l’Islam è un «sistema politico crudele, disgustoso e disumano» e che è «lavoro satanico e pedofilo del Diavolo». La commissione parlamentare per il mandato e l’immunità aveva inizialmente invitato i due deputati di estrema destra a chiedere scusa in aula, ma nessuno dei due lo ha fatto. La multa sarà detratta dal salario dei parlamentari.

(Red)