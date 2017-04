Evacuati stamane tutti i tribunali distrettuali in Slovacchia per un allarme bomba A seguito di una telefonata anonima che avvertiva di una bomba in un “tribunale distrettuale”, tutte le 54 corti distrettuali della Slovacchia e alcune delle otto corti regionali sono state evacuate questa mattina per essere setacciate dai reparti della polizia. La telefonata è stata fatta questa mattina alle 9 al numero di servizio pubblico 158 a Kosice e chi era all’apparecchio non ha specificato in quale struttura nel paese la bomba sarebbe stata piazzata, ha scritto Sita. Per evitare vittime si è proceduto ad evacuare gli interi edifici che ospitano le corti, e in alcuni casi anche edifici vicini, come a Banovce nad Brebravou dove è stata evacuata la vicina scuola elementare. Ultimamente sono stati diversi gli allarmi bomba nei tribunali slovacchi. Due telefonate risalgono appena alla scorsa settimana, lunedì ha riguardato i tribunali regionale e distrettuale di Kosice, e mercoledì è stata la volta di tutti i tribunali regionali in Slovacchia. L’edificio di Kosice dove si trovano il tribunale regionale e i tribunali distrettuali è stato evacuato ben 14 volte soltanto dall’inizio del 2017. Dopo attenti controlli delle unità speciali e cinofile della polizia, i tribunali sono stati riaperti (Red) –

