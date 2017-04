Eset vuole costruire un campus da 100 milioni di euro a Bratislava L’azienda di prodotti di sicurezza informatica Eset ha intenzione di costruire nel giro di cinque anni un nuovo campus per 1.400 lavoratori nella zona Patronka a Bratislava, non lontano dal parco di Zelezna studnicka. Nel piano, che include appartamenti, strutture sportive per i dipendenti e le loro famiglie e un ristorante da oltre mille coperti, sorgerebbe sul sito dell’ex ospedale militare di Bratislava-Patronka, che il ministero degli Interni sta vendendo. Il progetto ha una spesa prevista di 100 milioni di euro. Il ministero aveva messo in vendita l’area dell’ospedale lo scorso anno, per 33 milioni di euro, ma nessuno ha fatto offerte. Nei quattro turni tenuti finora della gara pubblica la società di software non ha offerto una somma sufficiente, ed è stata superata nell’ultimo turno da J&T Group. Ora Eset dice di voler alzare l’offerta e offrire una somma pari almeno a quella del vincitore. Se non riuscisse a comprare l’ospedale ha informato di voler prendere in considerazione altre località, tra cui alcune oltre confine, nella vicina Austria. Il , realizzato dallo studio di architettura Atelier A11, prevede edifici a forma circolare, interlacciati tra di loro. Ma la forma finale del complesso sarà decisa da un concorso internazionale, fanno sapere da Eset. Oggi la sede principale dell’azienda si trova negli ultimi piani della torre Aupark, adiacente all’omonimo centro commerciale vicino alla riva destra del Danubio, nel quartiere Petrzalka. Nata nel 1992 da un gruppo di amici patiti per l’informatica, Eset è oggi un marchio globale, grazie al suo prodotto NOD32, uno dei più apprezzati antivirus per la protezione dei pc al mondo. Ha sedi in diversi continenti e centri ricerca in continua espansione. (La Redazione) –

