Firmato contratto per la tangenziale di Presov sull’autostrada D1. Inizio lavori a giugno La Società delle Autostrade Nazionali (NDS) ha firmato ieri un contratto con il Consorzio Presov D1 per la costruzione della sezione Presov Ovest-Presov Sud dell’autostrada D1, la principale arteria del paese. Il consorzio, che è composto da Eurovia SK, Eurovia CS, Doprastav, Metrostav e Metrostav Slovakia, costruirà i quasi otto chilometri di tangenziale del capoluogo regionale per la cifra di 356 milioni di euro in quattro anni a partire dal mese di giugno. Fine lavori stimata per il 30 giugno 2021. Il ministro dei Trasporti Arpad Ersek (Most-Hid) ha detto che è stato duro arrivare all’accordo con gli appaltatori, ma alla fine il prezzo dell’opera è stato abassato di 15,2 milioni rispetto all’offerta originale. Il progetto è piuttosto complesso: un terzo della strada è previsto su ponti e sovrappassi, un altro terzo sarà all’interno di una galleria e il tratto include anche due grandi incroci autostradali. Oltre che ai cittadini di Presov il tratto di tangenziale servirà anche per i transiti nord-sud, ovvero per chi è in viaggio tra la Polonia e l’Ungheria. Il progetto dovrebbe ottenere il cofinanziamento dal Fondo di coesione della UE nell’ambito del Programma Operativo Infrastrutture Integrate. (Red) –

Foto ndsas.sk Facebook

Twitter

Pinterest

LinkedIn

E-mail

Google

Correlati Kiska lascia l’aereo e prende l’auto: prima bloccato in un ingorgo, poi la macchina ha un guasto Detti e proverbi – Koho to sem čerti nesú? »