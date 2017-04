Premier Fico: stiamo trattando per 2,5 miliardi di investimenti Parlando in Parlamento ieri il premier Fico ha detto che il suo governo sta lavorando su 100 potenziali investimenti che potrebbero creare in Slovacchia fino a 30.000 nuovi posti di lavoro. Si tratta di investimenti per 2,5 miliardi di euro in totale, secondo i dati del ministero dell’Economia. Il primo ministro ha confermato ad esempio il programma di Amazon di costruire un centro strategico di logistica e servizi a Sered, nella regione di Trnava, per il quale dovrebbero essere assunte 1.000 persone. Il piano di Amazon sarà lanciato ufficialmente ai primi di maggio, ha detto. Ancora, il premier ha ricordato che l’investimento da record di Jaguar Land Rover (JLR), che a Nitra sta costruendo la sua fabbrica miliardaria, è stato riconosciuto come miglior progetto di investimenti in Europa centrale e orientale dalla World Association of Investment Promotion Agencies. Il gruppo JLR darà lavoro a circa 3.000 dipendenti, e altri 6.000 posti di lavoro saranno creati nell’indotto aziendale. Proprio i colloqui con diversi fornitori della casa automobilistica sono in corso con il governo in questi mesi, e si prevede che saranno annunciati entro quest’anno. (Red) –

