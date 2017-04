Kiska lascia l’aereo e prende l’auto: prima bloccato in un ingorgo, poi la macchina ha un guasto

A seguito delle ultime polemiche sul suo uso dei voli di Stato, il presidente Kiska ha deciso ora di limitarne l’uso e di viaggiare più spesso in auto. E ha iniziato proprio ieri, viaggiando in macchina verso Kezmarok, nell’est del paese, dove era atteso per una visita in una scuola secondaria professionale. Un viaggio tuttavia . Già una manciata di minuti dopo essere partito dal palazzo presidenziale il convoglio è rimasto bloccato in un ingorgo a Bratislava, una situazione imbarazzante e surreale ritratta in un video postato su Facebook dal capo ufficio stampa di Kiska. Nei pressi di Banska Bystrica l’auto ha avuto una foratura. Risolto il problema il viaggio è proseguito, ma appena 60 chilometri più avanti l’auto del presidente si è fermata, questa volta definitivamente. Per arrivare a destinazione Kiska ha dovuto salire sull’auto della sicurezza.

(La Redazione)

–

Foto prezident.sk