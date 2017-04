Cresce il consumo annuo di elettricità, tra dieci anni serviranno 4,3 TWh in più in Slovacchia La società di gestione della rete elettrica slovacca SEPS stima che il consumo di energia elettrica in Slovacchia aumenterà nel prossimo futuro in media dell’1,2% annuo nei prossimi dieci anni, come riporta il . In questo scenario, il consumo di elettricità nel paese aumenterà di 4,3 TWh fino al 2026, con un incremento del 14,5% rispetto all’anno 2015, ha scritto nel suo piano di sviluppo il gestore della rete di trasmissione slovacca. Nel 2020 il consumo di energia elettrica dovrebbe raggiungere i 31,9 TWh, e nel 2016 i 33,5 TWh. Nel 2016 il consumo di elettricità in Slovacchia è stato pari a 30,1 TWh, la quantità più alta dal 1983, anno nel quale sono state iniziate le registrazioni statistiche ufficiali dei dati. Lo scorso anno la produzione nazionale è stata pari a 27,5 terawattora, in aumento di 0,261 TWh. Nel prossimo decennio la produzione elettica è prevista aumentare, con ulteriore potenza installata di circa 1.000 megawatt che porterebbero in rete elettricità per 10 TWh in più, pur considerando la chiusura di alcuni impianti a causa delle norme sulle emissioni. Questa nuova potenza produttiva deriverà principalmente dai due reattori in via di completamento alla centrale nucleare di Mochovce (regione di Nitra). (Red) –

Foto cc-by-nc-nd Facebook

Twitter

Pinterest

LinkedIn

E-mail

Google

Correlati Kiska, continuano le polemiche sui suoi viaggi privati. Speso 1 milione in nemmeno tre anni Il ritorno degli dei. Il sacro riguadagna terreno »