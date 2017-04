All’Ambasciata Slovacca fino al 15 aprile “Kontakty”: 10 artisti slovacchi e 10 italiani

È ancora visitabile, fino al 15 aprile, la mostra collettiva di pittura “CONTATTI | KONTAKTY“ presso l’Ambasciata Slovacca a Roma che vede esposte operer di dieci artisti slovacchi e dieci italiani. I curatori della mostra, Mária Horváthová per la parte slovacca e Andrea Baffoni per la parte italiana, hanno scelto autori di varie generazioni che, pur con stili e ispirazioni diverse, sono legati tra loro soprattutto dalla passione pittorica e dal fascino del colore – il fenomeno principale della pittura..

È possibile visitare la mostra previo appuntamento nei giorni lavorativi dalle 10 alle 16 presso la sede dell’Ambasciata della Repubblica Slovacca in Italia, in Via dei Colli della Farnesina 144 a Roma. Per l’appuntamento scrivere a petra.bartekova@mzv.sk o telefonare al numero 06/36715270. Maggiori info QUI.

(Red)