Rubrica legale: Responsabilità penale delle società. La tutela delle aziende 2/ 4

La responsabilità penale delle società – Efficace tutela delle aziende

Facendo seguito all’articolo precedentemente pubblicato, siamo a segnalarvi quali sono gli strumenti che possono essere adottati per tutelare le società dalla responsabilità penale in caso di illecito.

Innanzitutto, in qualità di studio legale internazionale, ci teniamo ad evidenziare la principale differenza con il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 in vigore nella Legislazione italiana per quanto riguarda la tutela della società.

Diversamente da quanto previsto dall’art. 6 della legislazione italiana che prevede esplicitamente l’obbligo di adozione dei Modelli di organizzazione e gestione della società, che permettono alla società di tutelarsi in caso di responsabilità penale, la legge slovacca in relazione alla tutela della società prevede le modalità solo indirettamente:

il reato altresì commesso dalla persona giuridica anche qualora taluno dei soggetti previsti nella legge (i dirigenti, le persone che esercitano attività di controllo e vigilanza o qualsiasi altro soggetto legittimato a rappresentare la persona giuridica) permetta, per negligenza o insufficienza di controllo o di vigilanza che è obbligato a svolgere, la commissione del reato da parte di soggetti che agiscono nell’esercizio delle funzioni per le quali la persona giuridica le aveva dato espressa autorizzazione.

la commissione del reato da parte della persona giuridica non sia considerato commesso dalla persona giuridica, dato l’oggetto delle attività, modalità della commissione del reato, conseguenze e circostanze, rilevanza dell’inadempimento degli obblighi relativi alla sorveglianza e controllo da parte dell’organo della persona giuridica siano poco importanti.

Dato che la legislazione slovacca non prevede un concreto strumento per garantire la tutela della società (liberazione dalla responsabilità), è necessario elaborare la documentazione che evidenzi le attività della società finalizzate al controllo e alla vigilanza necessaria per evitare la possibilità di commettere reati per i quali potrebbe essere responsabile la società stessa. In altre parole uno strumento che garantisca la prova che la società abbia adottato tutti gli strumenti di controllo e vigilanza necessari in modo di evitare la commissione di un reato da parte dei propri dipendenti.

Vorremmo inoltre sottolineare che la presente legge specifica l’importanza dell’adozione di misure preventive, cioè la corretta esecuzione sia degli obblighi stabiliti dalla legge che di quelli non esplicitati ma necessari per garantire il controllo e la vigilanza della società. Possiamo constatare infatti che la presente legge sulla responsabilità penale delle persone giuridiche impone indirettamente obblighi a tutti i soggetti giuridici.

Come abbiamo scritto negli articoli precedenti, la società può essere responsabile penalmente per una decisione presa da un suo dipendente, ecco perché sulla base della nostra esperienza riteniamo fondamentale tutelarsi adeguatamente con i necessari adempimenti di legge oltre che con l’adozione di un modello di organizzazione e gestione della società – un dettagliato sistema delle procedure all’interno della società che abbia una funzione sia preventiva che protettiva puntualmente aggiornato sulla base della legislazione in vigore.

Per approfondire questa importante e controversa questione, nel prossimo articolo stiamo preparando l’analisi degli obblighi e doveri per i soggetti stranieri titolari di unità organizzative registrate nel territorio della Repubblica Slovacca.

Mgr. Juraj Krásny