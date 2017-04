Vorrei andare a vivere all’estero

Mai, come in questo momento, ho sentito ripetere da persone più o meno giovani, più o meno benestanti, la volontà di trasferirsi in un altro Paese. Lascio tutto e vado via… vendo tutto e me ne vado. Ma dove andare? Certamente dove il potere d’acquisto dell’euro è superiore a quello italiano, cosicché si possa aspirare ad una qualità di vita migliore. Secondo una statistica, che ha preso come valore di riferimento la città di New York, su 112 Paesi, l’Italia occupa il 75° posto. Lo studio ha stilato una classifica dove ha evidenziato 10 Paesi nei quali converrebbe trasferirsi subito.

Al 1° posto troviamo il Sud Africa, il più economico, dove si potrebbe vivere bene anche con una pensione modesta. A Cape Town si può vivere con una spesa totale di 400 dollari mensili ed un monolocale a Durban può costare solo 250 dollari. Al 2° posto troviamo l’India. Paese molto popoloso dove si può vivere a buon mercato. Affitti bassi come i beni di consumo e i generi alimentari. Un single a Calcutta vive con 285 dollari al mese. In 3a posizione è un paese europeo tra l’Albania, la Serbia e la Macedonia: il Kosovo. Beni di consumo e generi alimentari a prezzi molto bassi. Affitto di un monolocale 275 dollari ed una spesa mensile per un single di complessivi 324 dollari.

Al 4° posto si classifica un paese ricco, che di economico ha ben poco, ma ha un reddito pro-capite di 24.161 dollari con un potere d’acquisto locale molto elevato, tanto da superare anche New York: l’Arabia Saudita. Per il 5° posto ci spostiamo verso Oriente, al confine tra la Cina e la Russia: il Kazakhstan, popolazione di circa 18 milioni di abitanti con una economia basata su risorse petrolifere, ferro e carbone. In Kazakhstan i costi per i generi alimentari ed i beni di consumo sono i più bassi tra quelli delle 50 nazioni più economiche. Il 6° posto è occupato da un paese africano: lo Zambia. Con il suo elevato potere di acquisto per gli alti redditi, chi desiderasse trasferirsi qui troverebbe affitti alti, ma stipendi che consentono di coprire agevolmente le spese generali […continua…]

Foto cc-by-nc