La Slovacchia è ancora leader globale per numero di auto prodotte pro capite La Slovacchia ha mantenuto nel 2016 la sua prima posizione nel mondo come leader in termini di produzione pro-capite. Con una produzione complessiva di 1.040.000 unità, una cifra che rappresenta l’1,1% della produzione mondiale di automobili, e posiziona la Slovacchia al 20° posto a livello internazionale dopo la Repubblica Ceca (1,3 milioni di veicoli, 15° posto globale), il paese tiene però la testa nella speciale classifica pro capite. La Slovacchia è prima con 192 auto prodotte ogni 1.000 abitanti, davanti alla Repubblica Ceca (seconda con 128 vetture). Oggi sono tre gli impianti automobilistici in Slovacchia – Volkswagen, Kia e PSA – che prevedono tutti un moderato aumento per quest’anno nel numero di unità prodotte, ma nel prossimo futuro ci si aggiungerà il gruppo britannico Jaguar Land Rover, dal cui stabilimento nei pressi di Nitra ci si aspettano 150.000 automobili nel 2019. (Red) –

Foto: la linea della Cee’d

della Kia a Zilina (kia.sk) Facebook

